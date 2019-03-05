Москва, 6 марта, 2019, 01:11 — ИА Регнум. Водитель легкового автомобиля наехал на пешехода на улице Молодогвардейской на западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.

Автомобиль

Сообщается, что инцидент произошел в районе дома № 65 по улице Молодогвардейской. В результате столкновения пешеход получит серьезные травмы, от которых скончался на месте. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. В настоящее время ведется выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта на проспекте Мира в Москве иномарка сбила двух девушек на пешеходном переходе. Одна из девушек в результате ДТП получила травму ноги, другая — отделалась испугом.