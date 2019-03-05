Екатеринбург, 6 марта, 2019, 00:47 — ИА Регнум. Два уголовных дела возбуждены в Екатеринбурге из-за попытки ввезти в Россию из Белоруссии запрещенные лекарства, сообщили в пресс-службе Уральской таможни.

Gleb Osokin Аэропорт Кольцово. Екатеринбург

Попытка ввезти запрещенные препараты была пресечена таможенниками екатеринбургского аэропорта Кольцово, куда самолет доставил две посылки жителям Екатеринбурга.

В одной из посылок были два флакона по десять миллилитров раствора запрещенного ко ввозу гормонального препарата, в другой — препараты 20 наименований запрещенных в России веществ.

Заказчикам препаратов — фигурантам уголовных дел — грозят крупные штрафы, а также сроки до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2018 года в Челябинске был задержан мужчина, заказавший в Белоруссии запрещенные в России анаболические стероиды.