Владимир, 6 марта, 2019, 06:09 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии России согласовало план мероприятий по переходу Владимирской области на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, который был передан в ведомство 29 января 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации 4 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

«Сегодня в адрес руководства региона поступил официальный документ за подписью заместителя Министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, согласно которому Минприроды согласовало предложенный нами план мероприятий по вхождению в реформу в полном объёме и в запланированные сроки. Теперь мы можем приступить к его реализации, профильный департамент начинает активную работу», — сообщил врио заместителя губернатора Александр Байер.

Во Владимирской области переход на новую систему был отложен на 2020 год из-за того, что действующий оператор ТБО не был готов к новым условиям работы и договор с ним был расторгнут. Губернатор Владимир Сипягин также заявлял, что новая схема обращения с отходами исключит ввоз в регион мусора из других субъектов РФ.