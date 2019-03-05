Магнитогорск, Челябинская область, 6 марта, 2019, 00:26 — ИА Регнум. Один год условно получил житель города Магнитогорска (Челябинская область) за жестокое убийство собаки, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Собака

Инцидент произошел в декабре 2018 года. Соседскую собаку магнитогорец убил из-за конфликта со своим собутыльниками.

«После чего обвиняемый грубо завел собаку на балкон квартиры, придавил руками к полу и нанес удар ножом в шею, причинив животному смертельную травму», — сообщили в надзорном ведомстве.

Убийца животного признал свою вину и раскаялся, после чего суд приговорил его к году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

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