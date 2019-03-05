Киев, 6 марта, 2019, 00:08 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что после государственного переворота в 2014 году и до сегодняшнего дня его страна выживает без российского газа благодаря атомной энергетике. Об этом 5 марта сообщает портал «Левый берег».

Иван Шилов ИА REGNUM

В ходе рабочей поездки в Николаевскую область Порошенко ознакомился с мощностями Ташлыкской ГАЭС в городе Южноукраинске.

Порошенко отметил, что атомная энергетика, доля которой в энергогенерации Украины сейчас составляет 60−61%, в последние четыре-пять лет после госпереворота играет решающую роль в энергетической независимости Украины.

«То, что мы выжили без российского газа, — весомый вклад атомной энергетики», — сказал Порошенко.

Он пообещал, что на Украине будут построены новые атомные энергоблоки.

«Это ещё позволит повысить долю атомной энергетики и сделать экономику Украины более конкурентоспособной», — пообещал Порошенко.