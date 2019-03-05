Брюссель, 5 марта, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Страны Евросоюза намерены в среду, 6 февраля, принять обновлённый чёрный список офшоров, в который будут дополнительно включены ещё десять государств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что в список войдут офшоры, которые, по мнению ЕС, не обеспечивают финансовую прозрачность и не предпринимают достаточных мер по борьбе с налоговыми преступлениями.

По информации агентства, речь идёт об Объединённых Арабских Эмиратах, Омане, а также странах Карибского бассейна, Бермудских островах и островах Тихого океана.

Напомним, черный список офшоров был создан Брюсселем в 2017 году в соответствии с 4-й директивой ЕС против отмывания денег. На сегодняшний день в списке фигурируют пять государств и территорий: Американское Самоа, Самоа, Американские Виргинские острова, Гуам, Тринидад и Тобаго.