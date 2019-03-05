Грозный, 5 марта, 2019, 23:54 — ИА Регнум. США намерены создать «антироссийский интернационал» методами подкупа, шантажа и угроз, сообщил 5 марта в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Таким образом Кадыров прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о продлении антироссийских санкций, принятое 4 марта. Напомним, Трамп продлил санкции, введенные указом предыдущего президента Барака Обамы в марте 2014 года.

«Вашингтон фактически стремится создать антироссийский интернационал, подкупая одни страны и режимы, угрозами и шантажом заставляя других следовать в фарватере своей враждебной в отношение России политики», — написал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий президент США Дональд Трамп регулярно подвергал резкой критике практически все политические решения своего предшественника Обамы.