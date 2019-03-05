Женева, Швейцария, 5 марта, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Автомобили класса люкс нового российского бренда Aurus были представлены на Женевском международном автосалоне.

Kremlin.ru Автомобиль Aurus

На автосалоне были, в частности, представлены бронированный Senat Limousine L700 и Senat S600 в стандартной конфигурации.

Автомобили были представлены в цвете «русское золото». Представлял модели генеральный директор Aurus Motors Франц Герхард Хильгерт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фонд из Объединённых Арабских Эмиратов получил 36% акций в капитале производителя автомобилей Aurus.

Напомним, что лимузин Aurus — это основной служебный автомобиль российского лидера Владимира Путина.

В 2019 году должно быть выпущено порядка 120 автомобилей под брендом Aurus.