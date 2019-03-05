На Женевском автосалоне представили российские автомобили Aurus
Женева, Швейцария, 5 марта, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Автомобили класса люкс нового российского бренда Aurus были представлены на Женевском международном автосалоне.
Kremlin.ru
Автомобиль Aurus
На автосалоне были, в частности, представлены бронированный Senat Limousine L700 и Senat S600 в стандартной конфигурации.
Автомобили были представлены в цвете «русское золото». Представлял модели генеральный директор Aurus Motors Франц Герхард Хильгерт.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, фонд из Объединённых Арабских Эмиратов получил 36% акций в капитале производителя автомобилей Aurus.
Напомним, что лимузин Aurus — это основной служебный автомобиль российского лидера Владимира Путина.
В 2019 году должно быть выпущено порядка 120 автомобилей под брендом Aurus.