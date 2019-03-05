Нью-Йорк, США, 5 марта, 2019, 23:51 — ИА Регнум. Акции крупнейшей американской авиакомпании Delta Air выросли на 2,5% после заявления руководства о предстоящем масштабном обновлении парка самолетов, 5 марта передает агентство Reuters.

Bryan Correira Самолёт Boeing 757 авиакомпании Delta Air

Кроме заявления гендиректора Delta Air Эда Бастиана о намерении заменить около 200 самолетов Boeing 757 и 767 в течение десяти лет, на курс акций также повлияло обсуждение возможных инвестиций авиаперевозчика в итальянскую Alitalia.

Какими именно моделями будут заменены списываемые «боинги», пока неизвестно. Сообщается, что Delta «очень заинтересована» новым самолетом Boeing среднего размера, известным как NMA. Его выпуск может быть организован уже в 2020 году.

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