Ашхабад, 5 марта, 2019, 23:49 — ИА Регнум. В Чарджевском, Саятском, Халачском и Керкинском районах Лебапской области Туркмении к 2024 году будут построены четыре новых современных поселка. Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее постановление президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал накануне, 4 марта.

Флаг Туркмении

Туркменский лидер подчеркнул, что строительство этих населенных пунктов — «знаковое событие для жителей этого края».

"В создаваемых поселках необходимо, в первую очередь, позаботиться о формировании современной социально-бытовой инфраструктуры. Новоселам должны быть предоставлены отличные условия для труда и отдыха — это комфортабельные дома, рабочие места, налаженная деятельность соответствующих служб и другое», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что 25 февраля 2019 года вице-премьер-министр Туркмении Дадебай Амангелдиев представил на рассмотрение президента Бердымухамедова планы по строительству четырех современных поселков в Лебапской области.

Согласно проектам, новые населенные пункты рассчитаны на проживание 3500 семей в одно-, двух‑ и четырехэтажных домах. Также на территории поселков планируется построить школы, детские сады, учреждения культуры, торговые центры и другие объекты административного и социального назначения.