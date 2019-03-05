Стокгольм, 5 марта, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Присуждающая Нобелевскую премию по литературе Шведская академия приняла решение вручить сразу две премии в 2019 году в связи с тем, что в минувшем году никто не был удостоен её. Об этом сообщил газете Dagens Nyheter секретарь академии Андерс Ульссон.

Альфред Нобель

По его словам, лауреаты премии будут объявлены в октябре, а торжественная церемония вручения состоится 10 декабря, в день памяти основателя премии Альфреда Нобеля.

Как передавало ИА REGNUM, в 2018 году Шведская академия отказалась от вручения Нобелевской премии по литературе впервые за 70 лет. Отмечалось, что решение об этом принято на фоне сокращения числа членов академии, а также в связи с тем, что «во всём мире ослабло доверие» к ней.

Ранее академию покинула поэтесса Катарина Фростенсон, супруг которой, фотограф Жан-Клод Арно, был обвинён в сексуальных домогательствах. Кроме этого, стало известно, что некоторые из членов академии на протяжении нескольких лет нарушали правило о неразглашении имён будущих лауреатов.