Люксембург, 5 марта, 2019, 23:37 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел переговоры с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттель, после чего оба политика прогулялись по историческому центру Люксембурга. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба правительства России.

Government.ru Встреча Дмитрия Медведева с Премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев прибыл сегодня в Люксембург с двухдневным визитом из Болгарии, где он также провел два дня в Софии с официальным визитом.

Переговоры глав правительств России и Люксембурга состоялись в здании Государственного министерства Великого Герцогства. Переговоры длились около часа, после чего Медведев и Беттель отправились в Музей Люксембурга и на прогулку по историческому центру города.