Ростов-на-Дону, 5 марта, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Сегодня, 5 марта, стало известно, что тренерский штаб казанского «Рубина» лишается одного из специалистов. Команду покинул тренер вратарей Виталий Кафанов.

Александр Дейнека. Вратарь.1934

«Перед вечерней тренировкой тренер вратарей Виталий Кафанов попрощался с командой. Виталий Кафанов поблагодарил руководство, тренерский штаб, игроков и персонал команды и пожелал успехов в предстоящих матчах», — говорится в официальном сообщении клуба.

Уход специалиста моментально породил множество слухов о предполагаемом продолжении карьеры специалиста и причинах ухода.

«Причина банальна — он уже несколько месяцев не получает зарплату и ему очень хочется кушать. Сейчас у Кафанова несколько предложений — от двух немецких клубов (один из них — «Шальке»), «Краснодара» и «Зенита», — сообщает Telegram-канал «Мутко против», отмечая, что наиболее вероятен переход в питерский клуб.

Наряду с этим газета «Спорт-Экспресс» предполагает, что Кафанов может вернуться в «Ростов». Якобы специалист получил предложение войти в тренерский штаб Валерия Карпина.

ИА REGNUM напоминает, что Виталий Кафанов уже работал в «Ростове» в качестве тренера вратарей в период, когда тренерский штаб жёлто-синих возглавлял Курбан Бердыев. Ученики Кафанова — Сослан Джанаев и Никита Медведев — успешно справлялись с поставленными задачами. Об этом говорят результаты голкиперов в «Ростове».

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