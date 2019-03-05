Душанбе, 5 марта, 2019, 23:25 — ИА Регнум. Таджикистанский минпром призвал китайскую золотодобывающую компанию «Пакрут», работающую в Таджикистане, увеличить добычу этого драгоценного металла.

Szaaman Золото

Как сообщает пресс-служба ведомства, глава промышленности и новых технологий Таджикистана Заробиддин Файзуллозода на встрече с генеральным менеджером ООО «Пакрут» Чжаном Ганом «призвал китайскую сторону принять незамедлительные меры для увеличения объема выпуска сырья и его переработки с получением конечной продукции». Как отметил министр, это необходимо для реализации программы ускоренной индустриализации Таджикистана.

Министр также напомнил о необходимости своевременной выплаты зарплат и соблюдения техники безопасности на производстве и законодательства Таджикистана.

Напомним, что добычей золота в Таджикистане занимаются десять компаний. Наиболее крупными считаются совместное таджикско-китайское предприятие «Зарафшон», на долю которого приходится порядка 70% всего добытого в стране металла номер один, а также СП «Апрелевка», госпредприятие «Тиллои точик», артель «Одина» и компания «Пакрут», полный пакет акций которой с 2014 года принадлежит китайской компании China Nonferrous Metal International Mining Co., Ltd.

По данным того же минпрома, в 2018 году объем добытого золота увеличился по сравнению с предыдущим 2017-м на 16,9%. Точные объемы не называются, предположительно, речь идет о 6,4 тонны драгоценного металла.

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