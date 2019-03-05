Лондон, 5 марта, 2019, 23:23 — ИА Регнум. Посол Великобритании в Российской Федерации сэр Лори Бристоу заявил, что Соединенное Королевство желало бы стабилизировать отношения с Россией, несмотря на скандал, связанный с инцидентом в Солсбери. Об этом дипломат заявил сегодня, 5 марта, в интервью телеканалу Sky News.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

По словам Бристоу, Лондон крайне заинтересован в восстановлении отношений с Москвой.

«Мы хотели бы по крайней мере стабилизировать отношения. Нам по-прежнему необходим диалог с правительством России, у нас есть обязательства в сфере международной безопасности и поддержания мира как у постоянных членов Совета Безопасности ООН», — сказал дипломат.

Также он отметил, что у России и Великобритании есть серьёзные интересы, которые выходят за рамки сотрудничества между правительствами.

Но при всем при этом посол Бристоу продолжает твердить о том, что именно Россия якобы ответственна за инцидент в Солсбери, и международное сообщество якобы ясно дало понять, что этот инцидент — это «переход красной черты».

«Мы пытаемся дать понять, что действия, которые наносят вред нам или нашим союзникам, имеют последствия», — пояснил Бристоу.