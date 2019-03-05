Нью-Йорк, США, 5 марта, 2019, 23:21 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США практически не изменились за день торгов, 5 марта передает агентство Reuters.

Carlos Delgado Уолл-стрит

К закрытию Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 19,77 пункта (0,08%), до 25 839,42 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,47 пункта (0,02%), до 2792,34 пункта, индекс Nasdaq вырос на 11,28 пункта (0,15%), до 7588,84 пункта.

«Рынок замедляется, делает паузу… Наблюдать паузу на рынке сейчас, вместо распродажи акций — это обнадеживает», — считает стратег Prudential Financial Куинси Кросби.

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