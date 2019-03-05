Киев, 5 марта, 2019, 23:19 — ИА Регнум. На Украину прибыл заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл, сообщает 5 марта американское посольство в Киеве в своём «Твиттере».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

"Приветствуем в Киеве заместителя государственного секретаря США Дэвида Гейла! Рады принимать его сейчас, в такой важный и решающий момент, когда Соединённые Штаты и другие партнёры поддерживают Украину в противодействии российской агрессии», — указано в сообщении в диппредставительства США по этому поводу.

Утверждается, что центральными вопросами визита будут президентские выборы, коррупция в стране и права человека.

Ожидается, что в ходе визита будут обсуждаться предстоящие выборы украинского лидера, борьба с коррупцией в стране, а также вопросы соблюдения прав человека.

Вызовет ли к себе американский чиновник президента Украины, пока неизвестно.