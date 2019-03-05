Ростов-на-Дону, 5 марта, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Жительница Ростова-на-Дону обнаружила в Александровской роще свалку трупов животных. Женщина предупредила горожан о находке в социальных сетях.

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«На улице Златоустовской в Александровской роще неизвестные устроили свалку трупов животных. Это нарушение ветеринарных норм по утилизации отходов. Остатки Александровской рощи являются местом выгула собак, из-за этой свалки возможно отравление домашних питомцев. Может начаться эпидемия. Ну и это просто жутко выглядит», — написала подписчица паблика «Ростов Главный», попросив принять меры.

Некоторые участники дискуссии подтвердили наличие свалки, отметив, что пару дней назад она была больших размеров.

«Сейчас тепло, там вонь стоять будет», — предупредил один из комментаторов.

«Конечно, антисанитария и прочее такое недопустимо. На снимках чётко видно, что это головы КРС (крупный рогатый скот)», — считает Дмитрий А.

Стоит отметить, что при обнаружении несанкционированных свалок специалисты рекомендуют обратиться в природоохранную прокуратуру, областную ветеринарию, администрацию или жилищную инспекцию. Складирование мусора в неположенных местах предусматривает наложение штрафа.