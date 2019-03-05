Душанбе, 5 марта, 2019, 23:05 — ИА Регнум. Самый медленный интернет в мире — в Таджикистане — подорожает в марте. Такой вывод делает «Радио Озоди» из нового приказа антимонопольной службы «О тарифах на электрическую связь», который находится в распоряжении издания.

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Согласно этому документу, интернет-провайдеры и мобильные операторы будут обязаны установить новую стоимость 1 Мб — она не должна быть ниже 5 дирамов. То есть один гигабайт обойдется пользователям не дешевле 50 сомони (порядка 349 рублей), при том, что на сегодня цена одного гигабайта в среднем по стране составляет 30−35 сомони (209−244 рубля).

Приказ датирован 4 марта 2019 года, документ вступит в силу 27 марта.

Кроме того, приказ предусматривает повышение стоимости как внутренних, так и международных звонков, включая те, что совершаются через NGN. На сегодня стоимость одной минуты входящего звонка из-за границы составляет 94 дирама (6,5 рубля), а исходящего — 1 сомони (6,9 рубля).

Напомним, что Таджикистан регулярно становится аутсайдером ежемесячного рейтинга Speedtest Global Index интернет-сервиса Speedtest.net ирландской компании Ookla, по скорости мобильного интернета (5,04 Мбит/с). В рейтинг, оценивающий скорость проводного интернета, страна попала только в 2019 году, заняв 113 место из 177 возможных (15,66 Мбит/с).

Стоит также отметить, что Служба связи Таджикистана ранее заявляла о том, что в начале весны интернет в стране станет быстрее и дешевле.