Казань, 5 марта, 2019, 22:54 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов в ходе визита в Чехию обсудил возможность проведения в Казани этапа Motosurf WorldCup с генеральным директором компании MSR Engines Мартином Шулой. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики. Компания MSR Engines занимается разработкой и производством моторных серфов.

Motosurfworldcup.com Motosurf WorldCup в Санкт-Петербурге. Июнь 2017 года

Лицензия на проведение этапов мирового чемпионата по мотосерфингу принадлежит чешской компании JetSurf. В таких соревнованиях участвуют традиционно 50−80 спортсменов. Ранее этапы мирового первенства проводились в Монако, Великобритании, Чехии, США, Мексике, Китае и Корее. Из российских городов этап Motosurf WorldCup проходил только в Санкт-Петербурге в июне 2017 года.

Отметим, что на российском портале, посвященном мотосерфингу, указано предварительное расписание проведения этапов мирового первенства. Согласно информации, Казань примет этап Motosurf WorldCup 13−15 сентября 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, на соревнования Motosurf WorldCup в Санкт-Петербурге летом 2017 года приехали почти 60 участников из девяти стран мира: США, Мексика, Чехия, Словения, Гонконг, Турция, Великобритания, Литва. Россию представляли пятеро спортсменов.

Этап мирового первенства проходил в рамках спортивно-развлекательного фестиваля «Крылья на Неве». Помимо соревнований, для гостей фестиваля организованы и другие развлечения: показательные выступления спортсменов, арт-пространство деятелей современного искусства и выступления музыкальных коллективов под открытым небом.

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