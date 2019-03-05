Вашингтон, 5 марта, 2019, 22:53 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен посетить пострадавший в результате торнадо штат Алабама. Об этом сообщили 5 марта журналистам в Белом доме.

The White House Разрушения

«Я направляюсь в Алабаму в пятницу, 8 марта», — сказал президент США.

Трамп назвал сложившуюся в штате ситуацию «трагичной», но вместе с тем отметил, что экстренным службам удалось сделать немало для противостояния удару стихии.

Как передавало ИА REGNUM , 3−4 марта в американских штатах Алабама и Джорджия прошла серия торнадо, вызвавшая разрушения и человеческие жертвы. В Алабаме, по последним данным, погибли 23 человека.