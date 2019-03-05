Хмеймим, Сирия, 5 марта, 2019, 22:38 — ИА Регнум. В Сирии боевики незаконных вооруженных формирований за сутки подвергли обстрелам девять населенных пунктов в трёх провинциях страны, сообщил 5 марта журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Минобороны России Сирия

По информации российского Центра, поселения были обстреляны в провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Таума, Касталь-Эль-Бордж, Джубб-Эз-Зарур, Руайсет-Искандер и Раша провинции Латакия, Вреде, Зияра и Тлелат провинции Алеппо, Суккари провинции Идлиб», — сказал Виктор Купчишин.

О жертвах и раненых сообщений не поступало.

В то же время правительство Сирии на 4 марта амнистировало более 56,2 тыс. дезертиров и бывших боевиков.