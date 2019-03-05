Новороссийск, Краснодарский край, 5 марта, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Электроснабжение Новороссийска Краснодарского края, нарушенное из-за аварии на подстанции «Кирилловская» вечером 5 марта, восстановлено, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Как сообщало ИА REGNUM, электроснабжение части Новороссийска было отключено около 17:00 5 марта. В зону отключения в общей сложности попали 124 тыс. человек и 36 социально значимых объектов — в Приморском, Южном районах и Мысхако.

Причиной отключения электроснабжения стал выход из строя масляного выключателя на подстанции «Кирилловская».

По состоянию на 18:50 электроснабжение в Новороссийске восстановлено.