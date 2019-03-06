Екатеринбург, 6 марта, 2019, 06:07 — ИА Регнум. Падение мотодельтаплана в посёлке Черноисточинске Свердловской области останется без уголовного разбирательства — Уральское следственное управление на транспорте СКР решило закрыть дело. Об этом заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления.

Clément Bucco-Lechat Полёт на дельтаплане

Авария произошла в начале декабря. Авиатранспорт с двумя людьми на борту — пилотом и пассажиром — упал прямо во двор Черноисточинска. Пилот погиб сразу, пассажира же пытались спасти в нижнетагильской больнице — он смог продержаться ещё несколько дней, после чего скончался. Установлено, что дельтаплан запустили с поверхности замершего озера.

По факту происшествия в следственном управлении завели дело по ч.2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По итогу проверок ведомство выяснили, что именно погибший пилот должен был бы стать обвиняемым в преступлении. Однако из-за смерти человека дело прекратили.

Ранее в областных СМИ сообщалось, что 3 декабря 2018 года мотодельтаплан «Апогей-16» потерял высоту и упал в одномиз дворов Черноисточинска. Высказывалась версия, что целью полёта являлось обучение пилотированию дельтаплана.