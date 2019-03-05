Санкт-Петербург, 5 марта, 2019, 22:37 — ИА Регнум. В Выборгском районе Санкт-Петербурга 5 марта состоялись командно-штабные учения по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Местом их проведения стал завод «Балтика — Санкт-Петербург». Такое решение объясняется тем, что в технологическом процессе на этом предприятии используются опасные химические вещества.

Дарья Драй ИА REGNUM Прибытие экстренных служб

К учениям были привлечены более 200 сотрудников МЧС, городских и районных экстренных служб, в том числе медики и полицейские, а также 25 единиц специальной техники. Более 1200 сотрудников завода в ходе тренировки были эвакуированы. За учениями наблюдали сотрудники Ростехнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Прибытие экстренных служб

Дарья Драй ИА REGNUM «Возгорание» на крыше

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники экстренных городских служб

Как пояснили в администрации Выборгского района, по легенде учений, из-за взрыва во вспомогательном корпусе обрушились металлоконструкции и произошло возгорание. На место условного ЧП были вызваны спасательные службы, объявлена полная эвакуация.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудник экстренных служб

Дарья Драй ИА REGNUM Командно-штабные учения по защите населения от чрезвычайных ситуаций

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудник экстренных городских служб

В ходе первого этапа учений тушили пожар и отрабатывали спасение людей с верхних этажей здания и из-под завалов, доставляя «пострадавших» к санитарному посту для оказания первой помощи.

Дарья Драй ИА REGNUM Командно-штабные учения по защите населения от чрезвычайных ситуаций

Дарья Драй ИА REGNUM Командно-штабные учения по защите населения от чрезвычайных ситуаций

Дарья Драй ИА REGNUM Командно-штабные учения по защите населения от чрезвычайных ситуаций

На втором этапе учений «аварийная ситуация» еще более усложнилась. По легенде, в результате обрушения конструкций произошла авария на холодильной установке с утечкой аммиака.

Дарья Драй ИА REGNUM Командно-штабные учения по защите населения от чрезвычайных ситуаций

Дарья Драй ИА REGNUM Командно-штабные учения по защите населения от чрезвычайных ситуаций

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники МЧС

Сотрудники аварийно-спасательного формирования выносили из зоны поражения пострадавших, устраняли утечку аммиака и ставили водяную завесу для предотвращения распространения опасного вещества на прилегающие территории. А специалисты передвижной лаборатории замеряли концентрацию в воздухе опасных веществ.

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники МЧС

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники экстренных городских служб

Дарья Драй ИА REGNUM Спасение людей в рамках учений

Дарья Драй ИА REGNUM Командно-штабные учения по защите населения от чрезвычайных ситуаций

«Учения прошли согласно плану, все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Персонал завода показал хороший уровень подготовки к действиям во время чрезвычайной ситуации, продемонстрировал слаженную работу с подразделениями аварийно-спасательных служб», — отметил Роман Емельянов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасение людей в рамках учений

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники МЧС

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудник МЧС

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники экстренных городских служб

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудник МЧС

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудники экстренных городских служб

Дарья Драй ИА REGNUM Командно-штабные учения по защите населения от чрезвычайных ситуаций