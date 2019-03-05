Ликвидацию двойной аварии с «ранеными» отработали на заводе в Петербурге
Санкт-Петербург, 5 марта, 2019, 22:37 — ИА Регнум. В Выборгском районе Санкт-Петербурга 5 марта состоялись командно-штабные учения по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Местом их проведения стал завод «Балтика — Санкт-Петербург». Такое решение объясняется тем, что в технологическом процессе на этом предприятии используются опасные химические вещества.
К учениям были привлечены более 200 сотрудников МЧС, городских и районных экстренных служб, в том числе медики и полицейские, а также 25 единиц специальной техники. Более 1200 сотрудников завода в ходе тренировки были эвакуированы. За учениями наблюдали сотрудники Ростехнадзора.
Как пояснили в администрации Выборгского района, по легенде учений, из-за взрыва во вспомогательном корпусе обрушились металлоконструкции и произошло возгорание. На место условного ЧП были вызваны спасательные службы, объявлена полная эвакуация.
В ходе первого этапа учений тушили пожар и отрабатывали спасение людей с верхних этажей здания и из-под завалов, доставляя «пострадавших» к санитарному посту для оказания первой помощи.
На втором этапе учений «аварийная ситуация» еще более усложнилась. По легенде, в результате обрушения конструкций произошла авария на холодильной установке с утечкой аммиака.
Сотрудники аварийно-спасательного формирования выносили из зоны поражения пострадавших, устраняли утечку аммиака и ставили водяную завесу для предотвращения распространения опасного вещества на прилегающие территории. А специалисты передвижной лаборатории замеряли концентрацию в воздухе опасных веществ.
«Учения прошли согласно плану, все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Персонал завода показал хороший уровень подготовки к действиям во время чрезвычайной ситуации, продемонстрировал слаженную работу с подразделениями аварийно-спасательных служб», — отметил Роман Емельянов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.