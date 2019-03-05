Дамаск, 5 марта, 2019, 22:26 — ИА Регнум. В сирийском городе Алеппо восемь мирных жителей погибли, ещё 27 получили ранения в результатет двух инцидентов, связанных со взрывом мин. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает сирийское агентство SANA.

Mil.ru Саперы за работой. Сирия

Один инцидент произошел в деревне Мирага на юге провинции Алеппо. На мине, установленной террористами, подорвался грузовик с рабочими. Погибли семь человек, 14 получили ранения.

Другой инцидент произошел в деревне Телль-Аран в восточной части провинции Алеппо. В результате подрыва мины, оставленной террористами, погиб один человек, 13 получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня также стало известно об инциденте, который произошел в районе Ханасыр в провинции Алеппо. Пятеро сирийцев подорвались при сборе грибов. Ещё один сириец получил ранение.