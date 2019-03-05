Москва, 5 марта, 2019, 22:18 — ИА Регнум. Иномарка сбила двух человек вечером 5 марта на проспекте Мира в Москве, сообщает «Рен ТВ».

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По информации телеканала, инцидент произошёл на пешеходном переходе возле памятника «Рабочий и колхозница».

Сообщается, что одна девушка получила травму ноги, ещё одна — отделалась испугом.

В столичном управлении ГИБДД подтвердили информацию об инциденте, уточнив, что помощь пострадавшим не требуется. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.