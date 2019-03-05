Вашингтон, 5 марта, 2019, 22:15 — ИА Регнум. США изучают варианты наращивания поставок оружия Украине, сообщает 5 марта The Hill со ссылкой на заявление главы Европейского командования США генерал Кёртиса Скаппаротти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь Украине

По его мнению, такое вооружение должно включать военно-морские системы, необходимые для того, чтобы «помочь Украине реагировать на инциденты, подобные тому, что произошёл в Керченском проливе».

Такие поставки, по мнению Скаппаротти, подлежат «политическому обсуждению».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Пётр Порошенко после переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом в Мюнхене заявил о надежде Украины получать американские вооружения.