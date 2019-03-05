Каир, 5 марта, 2019, 22:04 — ИА Регнум. В столице Египта проходят переговоры по ситуации в Ливии с участием представителей Алжира и Туниса, 5 марта передает агентство Associated Press.

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В переговорах в Каире участвуют глава МИД Египта Самех Шукри, глава МИД Алжира Абделькадер Мессахель и глава МИД Туниса Хемаис Жинауи.

Основным вопросом обсуждений в Каире должно стать соглашение о проведении выборов, подписанное главой ЛНА Халифой Хафтаром и главой правительства в Триполи Фаезом Серраджем.

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