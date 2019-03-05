Гороховец, Владимирская область, 5 марта, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Пожар на заводе «Русджам» в городе Гороховец Владимирской области возник из-за возгорания лакокрасочных материалов, сообщается 5 марта на сайте областного управления Следственного комитета России.

Wikimapia.org Завод «Русджам», Гороховец, Владимирская область

По мнению главы администрации Гороховецкого района Алексея Бубелы,«по всей видимости, несчастный случай произошел из-за того, что кто-то из рабочих закурил в неположенном месте».

Установлено, что возгорание началось в строительной бытовке, огнём было охвачено четыре кв. метра.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в результате возгорания и взрыва на заводе пластиковой тары в городе Гороховец Владимирской области пострадали семь работников предприятия, которые были госпитализированы с различными ожогами.