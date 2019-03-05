Вашингтон, 5 марта, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп продлил действие ряда санкций в отношении Венесуэлы. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эстафета

Как уточняется, речь идёт о санкциях в отношении физических лиц и организаций Венесуэлы в рамках исполнительного указа от 8 марта 2015 года, который был принят администрацией прежнего президента США Барака Обамы.

В распространённом заявлении главы Белого дома указывается, что ситуация в Венесуэле «продолжает представлять экстраординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов», и потому санкции должны быть продлены ещё на один год.

Напомним, что за последний месяц США ввели целый ряд новых санкций против Венесуэлы. В феврале в чёрный список Вашингтона были включены министр нефтяной и горнодобывающей промышленности Венесуэлы, глава государственной нефтегазовой компании PDVSA Мануэль Кеведо, командующий национальной гвардией Венесуэлы Ричард Лопес Варгас, руководители Боливарианской службы национальной разведки и Боливарианской национальной полиции, губернаторы нескольких штатов Венесуэлы и другие лица.