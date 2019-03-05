Прага, 5 марта, 2019, 21:51 — ИА Регнум. В Чехии лев загрыз своего владельца, полиции пришлось убить дикого зверя, 5 марта передает агентство Reuters.

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«33-летний мужчина умер после того, как на него напал лев. Полиции пришлось застрелить двух львов, чтобы добраться до человека», — сообщила пресс-секретарь полиции Ленка Яворкова.

Сообщается, что зверь напал на Михала Прасека, когда тот вошел в клетку со львами на своей усадьбе в 350 километрах к юго-востоку от Праги.

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