Тула, 5 марта, 2019, 21:50 — ИА Регнум. Министр финансов РФ начал с Тульской области. Антон Силуанов лично приезжает в регионы и обсуждает с местными властями практику реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

Пресс-служба правительства Тульской области Глава Минфина РФ Антон Силуанов и тульский губернатор Александр Дюмин

Уточнить и скорректировать

Экономические показатели страны с каждым годом должны прибавлять 5%. По мнению министра финансов, Тульская область с этим справляется вдвойне. В пример Силуанов привел новомосковское предприятие «Аэрозоль». Сотрудники компании увеличили поставленную цель уже на 10%. Причем применяемые инструменты на этом производстве будут внедрять и на других.

Губернатор Тульской области на совещании подчеркнул, что регион приступил к выполнению поручений главы государства еще до появлений в структуре нацпректов и в регионе развитие промышленности всегда было в приоритете.

«Тульская область — регион с развитой и достаточно диверсифицированной промышленностью. За 2018 год объем отгруженной продукции промышленного производства в регионе составил более 749 миллиардов рублей с ростом более 16%», — сказал Алексей Дюмин.

В этом вопросе глава региона отметил ключевую роль предприятий-экспортеров. Почти 100% экспорта в Тульской области приходится на экспорт несырьевой продукции, который в 3,3 раза превышает импорт. В денежном эквиваленте он составляет более 3,5 млрд долларов США.

Об одном из самых успешных направлений в Тульской области — инвестициях — Дюмин тоже упомянул. В частности, в 2018 году их объем в регионе в основной капитал превысил 150 миллиардов рублей. Это прирост более 12%. При том, что и в прошлом году прирост был выше 10%. Эти результаты увеличивают областную казну.

«Только за 2018 год собственные доходы мы нарастили более, чем на 11%. Будем продолжать работу в этом направлении», — подчеркнул губернатор.

Реализовать национальные проекты Тульской области помогают 12 региональных приоритетных программ, разработанные с федеральным центром и 50 областных проектов. На эти цели субъект РФ получил 65 млрд рублей, 20 из которых — региональные.

Если конкретнее, то 20 предприятий на территории Тульской области принимают участие в проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и развивают металлургию, химию, машиностроение, целлюлозно-бумажное производство и изготовление стройматериалов. В этом вопросе отмечается роль Регионального центра компетенций. По итогам реализации проекта ставится задача добиться прироста производительности труда на 28% к уровню 2018 года, это выше аналогичного показателя национального проекта (20%).

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» Алексей Дюмин выделяет, потому что по его мнению в нем должны быть задействованы школьники, студенты, молодые мамы, представители «серебряного возраста и военные пенсионеры. Для их предпринимательской деятельности сегодня область создает условия. Например, льготные микрозаймы, институт наставничества, где обучение проходит на основе современных кейсов и программ — в том числе совместно с экспортным центром по выходу на международные рынки.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в Туле разработана региональная программа, где поддерживается промышленный и сельскохозяйственный экспорт. Отдельный блок работы — поддержка малых и средних предпринимателей-экспортеров. Губернатор Дюмин понимающе относится к малым предприятиям, так как им сложнее выйти на экспорт. Сейчас расширяются полномочия и ресурсы Центра поддержки экспорта.

«Нельзя забывать про поддержку наших «экспортных флагманов» — крупнейших промышленных предприятий. У нас их более десятка, а некоторые из них являются лидерами по экспорту не только в России, но и в Центральной Европе», — сказал глава региона.

Антону Силуанову губернатор Тульской области передал, что бизнесмены просят уточнить и скорректировать механизмы по некоторым вопросам национальных проектов, в частности, стимулирование экспорта, субсидирование транспортных расходов экспортеров.

Руководитель отдела политических исследований «Института региональной экспертизы» Евгений Крылов отмечает, что реализация нацпроектов в стране началась «без раскачки» и за всей вертикалью власти закреплена персональная ответственность. А Тульская область выбрана первой для визита вице-премьера не случайно.

«В регионе реализуются приоритетные программы, связанные с повышением производительности труда, экспортоориентированности промышленных предприятий. Из года в год динамично растут инвестиции, крепнут связи компаний с зарубежными партнёрами. Да и опыт региона по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства признан одним из самых успешных в России, — отмечает эксперт. — Губернатор прилагает достаточно большие усилия, чтобы обеспечить области экономический и социальный прорыв в ближайшее время. Тульская область с самого начала года укрепила свой позитивный имидж в глазах федеральной аудитории благодаря успешному участию в проекте «Тула — новогодняя столица России», работе Российского инвестиционного форума. Не так давно здесь прошло совещание по реализации национального проекта «Здравоохранение», который для региона имеет колоссальное значение в плане выхода из демографического пике и улучшения качества жизни населения».

Три точки зрения важности

Ведущий аналитик «Института региональной экспертизы» Николай Евдокимов специально для ИА REGNUM выделил три точки зрения важности визита Антона Силуанова в Тульскую область.

«Во-первых, это первый визит Заместителя премьер-министра в регионы России в рамках контроля реализации национальных проектов. Очевидно, что национальные проекты на ближайшие годы — главная социально-экономическая и политическая надежда власти. Срывать их реализацию недопустимо. В этом плане выбор Тульской области логичен. Этот регион один из наиболее успешно развивающихся субъектов России. Во-вторых, на недавно прошедшем форуме в Сочи, Тульской области удалось привлечь инвестиции на 20 млрд рублей. Это серьёзная сумма для относительно небольшого региона. Симптоматично, что это были соглашения с компаниями, которые занимаются строительством, модернизацией и реконструкцией производственных комплексов. Причём тех, которые связаны с развитием цифровой экономики, а это уже непосредственный выход на реализацию национальных проектов. Кроме того, областью был представлен проект «Композитная долина», вызвавший большой интерес у участников форума», — считает аналитик.

Еще одна точка зрения: лоббистские возможности губернатора, что, во многом, и обеспечивает экономические успехи области.

«Можно напомнить, что Дюмин прошлой осенью возглавил рабочую группу по направлению «Промышленность» в рамках работы Госсовета России и это тоже могло сказаться при выборе региона для посещения Силуановым. Тем более, что потенциал у региона есть, что и показал визит на предприятие «Аэрозоль Новомосковск». Помимо этого, одной из ключевых тем рабочей встречи Антона Силуанова с представителями губернаторского корпуса стало обсуждение проблем малого и среднего бизнеса. В Тульской области действует региональная программа поддержки этих сегментов экономики. Полагаю, что у Дюмина была возможность продемонстрировать её результаты коллегам из других регионов и высокопоставленному чиновнику из Москвы», — отмечает Николай Евдокимов.

Ранее ИА REGNUM со ссылкой на слова вице-премьера Силуанова сообщало о том, что администрации регионов и сотрудники компаний, которые прошли обучение в рамках нацпроекта по повышению производительности труда, должны распространять эти знания в своей отрасли. Отметим, что президент РФ Владимир Путин через год планирует оценить работу каждого члена правительства по реализации национальных проектов.