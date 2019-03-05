Лондон, 5 марта, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Редакция британского издания Mail on Sunday, которое фактически обвинило посла Российской Федерации в Лондоне Александра Яковенко в шпионаже, пообещало изучить представленные российской дипломатической миссией факты и дать на них ответ. Об этом сегодня, 5 марта, сообщила пресс-служба российского посольства в Лондоне.

Kremlin.ru Александр Яковенко

Напомним, что данное издание утверждало, что Яковенко, который с 1981 по 1986 год работал в постоянном представительстве Советского Союза при ООН в Нью-Йорке, якобы был выслан из США за шпионаж. А в 1998 году Яковенко был награжден орденом Александра Невского за «шпионскую деятельность».

В российском посольстве заявили, что сведения эти совершенно не соответствуют действительности, и потребовали извинений.

Представитель посольства РФ в Лондоне рассказал, что никаких извинений сделано, конечно же, не было, но из редакции пришло письмо, в котором сообщается, что газета изучает представленные российской дипмиссией факты и в ближайшее время направит посольству развернутый ответ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что британские СМИ в годовщину так называемого «инцидента в Солсбери» решили растиражировать очередные фейки, на этот раз о российском после Яковенко.

Известно, что Яковенко никогда не высылали из США — он покинул эту страну в связи с окончанием срока командировки. А орден Александра Невского ему был вручен за заслуги перед Россией на дипломатической работе.