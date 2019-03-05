Сибай, Башкирия, 5 марта, 2019, 21:31 — ИА Регнум. Датчики, которые были приобретены на пожертвования жителей Сибая, 5 марта утром зафиксировали превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) диоксида серы в одной из точек города в 54,7 раза. Об этом сообщают активисты организации «Сибай, дыши» в одноименном сообществе в социальных сетях.

Дарья Антонова ИА REGNUM В противогазе

Максимальное превышение ПДК регистрировалось на улице Нуриманова в период между 11 и 12 часами по местному времени. При этом лаборатории Роспотребнадзора и МЧС Башкирии в этом месте зафиксировали превышение ПДК диоксида серы лишь в 9,2 раза по состоянию на 12 часов.

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Профильные ведомства и власти города неоднократно утверждали, что превышения ПДК носят всегда кратковременный характер и связаны с безветренной погодой. Жители города неоднократно просили проводить мониторинг воздуха постоянно в одних и тех же местах и рассчитывать среднесуточные показатели, однако власти не считают необходимым это делать.

Датчики, установленные общественниками в двух точках, по итогам измерений ПДК 4 марта зафиксировали среднесуточные показатели на улице Атайсал в поселке Золото — 2,77 раза, на улице Нуриманова — в 4,66 раза.

Напомним, процесс подтопления карьера начали 8 февраля, необходимо затопить около 100 метров карьера в высоту. С момента начала работ жители рассчитывали на улучшение ситуации со смогом, но этого не произошло.

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На заседании парламента региона 28 февраля глава МЧС Башкирии Марат Латыпов отметил, что в связи с работами, проводимыми в рамках «мокрой консервации» Сибайского карьера, возможны выбросы диоксида серы повышенной концентрации. По словам и.о. министра экологии Башкирии Мирхайдара Фатхуллина, процесс подтопления сопровождается испарениями, в связи с чем и возможен выброс диоксида серы.

«Чтобы снизить концентрации, надо продлить процесс на длительный срок», — добавил глава минэкологии. Оба чиновника предполагают, что к концу марта, когда работы по подтоплению должны завершиться, смог в Сибае прекратится. При этом Фатхуллин отметил, что процесс выброса соединений серы — явление трудно регулируемое.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблемы с загрязнением воздуха и неприятным запахом в городе начались еще в ноябре и связаны с тлением руды на закрытом Сибайском карьере, где проходит экстренная рекультивация. Жители города стали жаловаться на затрудненное дыхание, ухудшение самочувствия, обострение аллергических реакций еще в ноябре. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. В связи с загрязнением воздуха в Сибае было возбуждено уголовное дело. Материалы проверки в полицию передала прокуратура, которая выявила нарушения законодательства по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

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В феврале 50 детей были отправлены в пульмонологический санаторий Ишимбая. 15 пожилых жителей Сибая — в здравницу «Танып» в Аскинском районе. Еще 500 детей поедут в санатории Крыма в феврале-марте. 11 февраля 30 взрослых с бронхолегочными заболеваниями направили в санаторий «Талкас» Баймакского района, также туда отправились 20 детей с одним из родителей. 15 человек поехали в санаторий «Ассы» Белорецкого района. Сегодня, 20 февраля, 250 детей из Сибая приехали в Крым. Они будут отдыхать в санатории «Мечта» в Евпатории. Вторую группу еще из 250 детей в Крыму ждут 10 марта.

Население Сибая составляет около 63 тыс. человек.

Проблемы страдающего города уже неоднократно обсуждались на самых разных уровнях, однако ускорить процесс подтопления или каким-то образом улучшить ситуацию с загрязнением воздуха на время проведения работ в карьере не представляется возможным. Терпеть серный смог жителям Сибая придется в лучшем случае до 20 марта, когда установлен расчетный срок подтопления карьера. Однако гарантий, что именно к этому времени выбросы паро-газовой смеси с соединениями серы прекратятся, никто не дает.

На сходе 10 февраля, отчаявшись решить проблему усилиями местных властей и представителей комбината, жители города записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

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14 февраля глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин по итогам совещания, посвященного оценке всех возможных видов риска, связанных с возникновением и развитием аварийной ситуации на Сибайском карьере, поручил создать рабочую группу.

В этот же день президент РФ Владимир Путин ознакомился с видеообращением сибайцев, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и добавил, что информация проверяется в администрации президента.

18 февраля активисты организации «Сибай, дыши» подали уведомление в администрацию города о проведении митинга — 2 марта. Проведение митинга администрация города не согласовала, объяснив отказ запланированным на этот день ранее другим массовым мероприятием. В то же время жителям предложили встретиться с генеральным директором УГМК (Уральская горно-металлургическая компания, президентом которой является Искандар Махмудов, 16-й в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2018 по версии Forbes) Андреем Козицыным, которая состоялась 27 февраля. На встрече Козицын сказал, что компенсировать вред здоровью жителям Сибая УГМК будет только по решению суда, в то же время компания выделит городу 200 млн рублей на мероприятия, которые жители совместно с администрацией сочтут необходимыми.

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По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая также приезжала в Сибай, работы на карьере закончатся 26 марта, а не 20-го, как это многократно утверждали официальные лица.