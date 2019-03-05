Санкт-Петербург, 5 марта, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», летевший из Мурманска в Санкт-Петербург, из-за сильного снегопада был вынужден приземлиться в аэропорту «Внуково» в Москве. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

По пути из Архангельска в Санкт-Петербург самолет авиакомпании «Россия» попал в зону с неблагоприятными метеорологическими условиями. Экипаж принял решение отправиться на запасной аэродром во «Внуково» в Москве.

Приземлившись во «Внуково», лайнер некоторое время находился в столичном аэропорту. Затем он вылетел в Санкт-Петербург.

При этом работа петербургского аэропорта «Пулково» идет в штатном режиме.