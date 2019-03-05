Москва, 5 марта, 2019, 21:22 — ИА Регнум. Общий объём сбережений российских граждан по итогам 2018 года достиг 33,6 трлн рублей. Об этом 5 марта сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

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По информации издания, за минувший год граждане России накопили 3 трлн рублей, что на 9,4% больше, чем годом ранее.

При этом отмечается, что большинство граждан продолжает доверять свои деньги банкам, и на депозитах в настоящее время числится 22,3 трлн рублей. Остальные средства хранятся гражданами в наличных и ценных бумагах.

Опрошенные изданием аналитики прогнозируют, что в 2019 году накопления населения продолжат расти, чему поспособствует, с одной стороны, повышение ставок по вкладам, а с другой — ожидаемый рост инфляции, делающей невыгодными крупные покупки.