Москва, 5 марта, 2019, 21:09 — ИА Регнум. Врачи футбольного клуба «Зенит» в ближайшее время могут посетить находящегося под арестом футболиста Александра Кокорина. Об этом 5 марта сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

По его словам, от столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) уже получено соответствующее разрешение, но точные сроки обследования пока не определены.

Как передавало ИА REGNUM, в январе стало известно, что у нападающего «Зенита» Александра Кокорина обострилась травма колена, из-за которой он уже перенёс операцию в марте 2018 года. Адвокаты спортсмены заявляли, что в случае дальнейшего содержания в СИЗО спортсмену может понадобиться операция по замене коленного сустава на протез.

На минувшей неделе уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обратилась к руководству столичного управления ФСИН с просьбой допустить к Кокорину врачей «Зенита».

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев проходят обвиняемыми по уголовному делу о драках с их участием в центре Москвы.