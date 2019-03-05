Москва, 6 марта, 2019, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 6 марта, министр экономического развития РФ Максим Орешкин ответит на вопросы депутатов Госдумы в рамках «правительственного часа» в Госдуме, сообщает ИА REGNUM.

Kremlin.ru Максим Орешкин

Депутаты планируют обсудить с министром основные вопросы макроэкономического развития страны и мировой экономики, которые в том числе влияют на РФ.

«Состоится достаточно серьезный разговор с министром экономического развития Максимом Орешкиным. У депутатов накопилось большое количество вопросов, некоторые из них уже обсуждались на пленарных заседаниях», — рассказывал ранее первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Речь, в частности, о законопроекте, связанном с лицензированием автобусных перевозок. Так, Госдума ранее приняла закон в трех чтениях, но правительство не подготовило подзаконные акты, в результате чего закон не может вступить в силу вовремя.

Кроме того, особое внимание будет уделено реализации национальных проектов в рамках указа президента РФ Владимира Путина. Депутаты планируют обсудить готовность субъектов РФ к реализации нацпроектов. Ранее Максим Орешкин уже заявлял, что практически все соглашения с субъектами РФ, необходимые для реализации нацпроектов, либо подписаны, либо процесс подписания на стадии завершения.

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