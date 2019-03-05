Екатеринбург, 5 марта, 2019, 21:33 — ИА Регнум. В Свердловский областной суд поступила апелляцию по скандальному приговору екатеринбургскому тренеру Алексею С., обвиненному в педофилии. Впрочем, суд решил отложить рассмотрение жалобы на месяц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облсуда.

(сс) succo Суд

Апелляцию отодвинули по простой причине: один из адвокатов тренера так и не пришёл на заседание. Процесс продолжится 2 апреля 2019 года.

Отметим, осуждён он был в ноябре 2018 года.

Напомним, дело фитнес-тренера Алексея С. смутило многих жителей Екатеринбурга из-за спорных доказательств обвинения. Тренера обвинили в «иных действиях сексуального характера» в отношении семилетней девочки и дали восемь лет «строгача». Опубликованная в открытом доступе видеозапись не смогла прояснить, действительно ли Алексей С. совершал эти действия — на видео тренер просто сидит в одном зале вместе с ребёнком. Родители же считают, что девочка стала невинной жертвой тренера.