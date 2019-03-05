Катав-Ивановск, Челябинская область, 5 марта, 2019, 20:53 — ИА Регнум. В районе южноуральского города Катав-Ивановск может произойти новое землетрясение. Об этом говорится на сайте геофизической лаборатории-обсерватории «Арти».

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

По данным сейсмической станции Arti, в этом районе продолжается сейсмическая активность. В ноябре-декабре 2018 года приборы зафиксировали пять случаев движения земной коры магнитудой от 1,7 до 1,9. Кроме того, 15 ноября произошло землетрясение магнитудой 3,3.

Ещё девять таких событий произошло в январе-феврале 2019 года, из них одно было силой более двух баллов. При этом эпицентры постепенно отдаляются к северу от эпицентров ощутимых толчков, которые были отмечены 5 сентября 2018 года.

«Можно предположить, что там формируется новый очаг слабой сейсмической активности, где возможно ожидать события с магнитудой до 4», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в районе Катав-Ивановска произошло землетрясение магнитудой 5,6. Погибших, пострадавших и серьёзных разрушений не было. Но всё же для Катав-Ивановского района подземные толчки не прошли незаметно. Несколько зданий, в том числе больница и колледж, оказались повреждены.