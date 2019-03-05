Москва, 5 марта, 2019, 20:52 — ИА Регнум. Информации о минировании главного здания Московского государственного университета на Воробьевых горах оказалась ложной. Об этом сегодня, 5 марта, сообщают столичные СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб Москвы.

Владимир Югасов ИА Красная Весна Здание МГУ. Москва

Напомним, ранее поступила информация о якобы минировании центрального корпуса МГУ, расположенного по адресу Ленинские горы, 1.

Экстренные службы провели комплексную проверку здания. При этом эвакуация преподавательского состава и студентов не проводилась.

По результатам проверки было установлено, что угроза взрыва не подтверждается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года в России началась новая волна анонимных звонков о ложных минированиях тех или иных объектов. В основном сообщения поступают о «минировании» мест массового скопления людей, таких как торговые центры, транспортные узлы и общественные здания.

Ложные сообщения поступают почти во всех регионах России.