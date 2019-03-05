Москва, 5 марта, 2019, 20:50 — ИА Регнум. Американская компания Google заявила, что исправила ошибку с некорректным отображением Крыма на своих картах у некоторых пользователей в России. Об этом 5 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Мы считаем, что мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей карт на iOS видела неверную информацию», — приводит агентство комментарий Google.

В компании также заявили, что прилагают все усилия для «объективного изображения спорных регионов» и следуют местному законодательству при отображении названий и границ там, где есть локальные версии карт Google.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента проверить информацию о том, что Крым на картах Google не отображался как территория России. В случае подтверждения этих сведений он предложил продумать вариант штрафов для компании за нарушение российского законодательства.