Тирана, 5 марта, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Оппозиционная Демократическая партия Албании провела митинг протеста у стен парламента страны в Тиране, 5 марта передает агентство Reuters.

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Сообщается, что на митинг албанской оппозиции пришли около 5000 человек. В отличие от прошлых демонстраций акция прошла мирно.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля митинг оппозиции у парламента закончился беспорядками и был разогнан силами правопорядка.

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