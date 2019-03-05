Херсон, 5 марта, 2019, 20:22 — ИА Регнум. Все материалы по сфабрикованному на Украине уголовному делу против руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского направлены в суд. Об этом сегодня, 5 марта, сообщил журналистам один из адвокатов Вышинского Андрей Доманский.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

По словам адвоката, Вышинский ознакомился со всеми материалами сфабрикованного против него уголовного дела, и ему был вручен обвинительный акт.

«Это окончание следствия, и это означает, что материалы дела направляются в суд», — рассказал Доманский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине было сфабриковано дело против руководителя новостного портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского за его объективную журналистскую работу. Его обвиняют в поддержке Донбасса и государственной измене.