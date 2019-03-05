Гороховец, Владимирская область, 5 марта, 2019, 20:20 — ИА Регнум. В городе Гороховце (Владимирская область) на заводе по производству стеклотары «Русджам» 5 марта произошёл технологический взрыв, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM

При взрыве пострадали семь рабочих, все они госпитализированы. Данных о погибших нет.

Другой источник сообщил агентству о пожаре в одном из помещений завода. Предположительно, пострадавшие рабочие пытались сами затушить огонь.