Элиста, 5 марта, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия Кирилл Ботов и собственник ООО «Грейд» Эдуард Бадма-Халгаев отправлены под арест по решению суда, сообщили ИА REGNUM 5 марта в пресс-службе Следственного комитета России. Оба проходят подозреваемыми по делу о махинациях с жильем для детей-сирот — в зависимости от роли каждого они подозреваются по статьям о мошенничестве и использовании служебных полномочий. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

Rosavtodor.ru Кирилл Ботов (слева)

«В рамках расследования уголовного дела назначаются судебные экспертизы по изъятой документации и объектам строительства. Выполняются осмотры мобильных телефонов и компьютера, изъятых у фигурантов уголовного дела, а также проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений», — сообщили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разразился в конце февраля, когда в эфире одного из телеканалов показали сюжет о махинациях с бюджетными средствами при строительстве жилья для детей-сирот. Речь шла о завышении стоимости жилья, которое строилось по госконтрактам, ущерб оценили в сумму около 10 млн рублей. 1 марта СКР сообщил о проверке изложенной информации, а позже — о возбуждении уголовного дела. Тогда же глава Калмыкии Алексей Орлов уволил Ботова с должности министра строительства. Пост также покинул вице-премьер Геннадий Бадинов.