Магнитогорск, Челябинская область, 5 марта, 2019, 20:10 — ИА Регнум. В южноуральском Магнитогорске 5 марта был задержан крупный чиновник. Об этом сообщают местные СМИ.

Magnitogorsk.ru Иванн Крылов — глава Ленинского района города Магнитогорска

«Главу Ленинского района Ивана Крылова задержали по подозрению в совершении коррупционного преступления», — пишет издание «Верстов.Инфо».

Официальных комментариев от представителей правоохранительных органов пока нет.

Отметим, ранее в Челябинской области был задержан мэр Чебаркуля Сергей Ковригин. Его подозревают в получении взятки, размер которой, как полагает следствие, выше 50 тыс. рублей.

В настоящее время Ковригин находится под домашним арестом. Также приостановлено его членство в «Единой России». Примечательно, что единороссы Чебаркуля выступили против такой меры.