Пекин, 5 марта, 2019, 20:09 — ИА Регнум. Партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин, принимая участие в панельной дискуссии с участием депутатов ВСНП от автономного района Внутренняя Монголия, обратил внимание на защиту природных ландшафтов китайского севера, уложив эти задачи в контекст строительства «экологической цивилизации», сообщает 5 марта Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По словам Си Цзиньпина, выступление которого прошло на полях второй сессии ВСНП 13-го созыва, КНР проявляет в этом вопросе стратегическую решимость, и законодательные решения, которые принимаются в рамках ВСНП, ставят целью сохранить чистоту окружающей среды для будущих поколений.