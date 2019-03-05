Москва, 5 марта, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Условие политической стабильности на Украине для дальнейшего транзита по ее территории российского газа абсолютно оправдано и законно. Такое мнение высказал депутат Государственной думы РФ Леонид Калашников (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если запрещают провоз пассажиров, авиасообщение, взрывают электросообщение с Крымом, на месте европейцев я бы сказал: «Завтра украинцы запретят транзит газа, русские, быстрее стройте «Северный поток — 2». Украинцы запретили всё, что только можно, и втихаря возят из России запчасти для своего оружия. Украина вцепилась в трубу. Почему миллионы граждан через Минск должны летать, почему не наказали людей, которые взорвали, не скрывая своих лиц, электросообщение с Крымом? Почему перекрыли воду для Крыма? Завтра для европейцев перекроют газ. Вот поэтому мы и строим «Северный поток — 2», — рассказал Калашников.

Именно такое поведение и непредсказуемость стали причиной, почему Россия соглашается продолжать транзит газа через Украину только при условии политической стабильности, отметил участник ток-шоу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort отметил, что сохранить транзит газа через территорию Украины после запуска газопровода «Северный поток — 2» можно будет только при соблюдении Киевом ряда условий. Среди таких условий была названа стабилизация политической обстановки.